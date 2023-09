«Puzzate»: famiglia cacciata dall'aereo dopo la protesta degli altri passeggeri

«Puzzate, siete pregati di lasciare l'aereo». Umiliati e allontanati dal volo dopo le proteste degli altri passeggeri. Protagonista della vicenda una famiglia americana. Che, denuncia, è stata fatta accomodare fuori dal veivolo dell'American Airlines perché i compagni di viaggio si erano lamentati del cattivo odore.

Cacciati dall'aereo: «Puzzate»

La denuncia, riportata dal DailyStar, arriva da Yossi Adler e sua moglie Jennie, di Detroit. Il loro «cattivo odore corporeo», affermano, è la causa del loro allontanamento - insieme alla loro figlia di 19 mesi - dal volo all'aeroporto internazionale di Miami. Ma Adler, un consulente aziendale di 36 anni, non ci sta.

E accusa: «Ma quale puzza, ci hanno cacciato perché siamo ebrei».

Il racconto

Parlando a WPLG Local 10 News, Adler ha raccontato: «All'improvviso, non appena ci hanno portati via, hanno chiuso il cancello e poi hanno detto: 'Mi dispiace signore, alcune persone si sono lamentate che avevate odore e noi non siamo autorizzati a farvi tornare su'». La famiglia denuncia anche che non sarebbero stati loro restituiti nemmeno i bagagli.

In un comunicato, American Airlines ha dichiarato: «Il signor Adler e sua moglie sono stati allontanati dal volo quando diversi passeggeri si sono lamentati del loro odore corporeo. Hanno prenotato un albergo per la notte e hanno ricevuto dei buoni pasto. Per loro è stato prenotato un nuovo volo».