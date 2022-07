American Airlines, furto record sull'aereo: passeggero ruba 10mila euro. «Camminava su e giù per il corridoio»

Un furto da record in aereo. Un passeggero di un volo American Airlines avrebbe rubato più di 10mila euro in contanti e due carte di credito. Il personale di bordo ha riferito che Diego Sebastian Radio, questo il nome della persona arrestata, si è comportato in modo sospetto durante le nove ore e mezza di volo da Buenos Aires a Miami.

APPROFONDIMENTI VIAGGI Voli cancellati, caos in Europa VIAGGI Come ottenere il rimborso MONDO Foto

Aereo Emirates vola per 14 ore con un buco, i passeggeri: «Abbiamo sentito un forte botto»

Furto record sull'aereo, come è avvenuto

Secondo i membri dell'equipaggio, Radio "camminava ripetutamente su e giù per il corridoio dell'aereo" e si è seduto su un sedile che non gli era stato assegnato per parte del viaggio. E sarebbe stato anche visto stringere "quello che sembrava essere un portafoglio femminile".

Diego Sebastian Radio was arrested Tuesday for allegedly swiping more than $10,000 and two credit cards from a pair of travelers sitting nearby https://t.co/bzGyQ4NeAY — The Daily Beast (@thedailybeast) July 7, 2022

Una volta atterrato l'aereo, Radio è stato perquisito e il suo zaino è stato ispezionato. Le autorità hanno trovato 10.732 dollari in contanti e 14.320 pesos argentini (circa 110 dollari). Inoltre, hanno scoperto due carte di credito che non gli appartenevano. Le autorità hanno anche interrogato i membri dell'equipaggio e hanno chiesto ai passeggeri di controllare se mancassero oggetti dal loro bagaglio a mano. Due passeggeri hanno dichiarato che mancavano contanti e carte di credito e che uno dei loro portafogli era stato aperto. Radio è stato arrestato dalla US Customs and Border Patrol. È stato accusato di furto.

Sempre più borseggiatori sui voli

Secondo il blogger di viaggi Ben Schlappig, che gestisce One Mile At A Time, i furti sui voli sono più comuni di quanto la maggior parte dei passeggeri creda. Molte persone pensano che i furti a bordo non avvengano molto, dato che si è in spazi così ristretti e si hanno sempre gli occhi puntati addosso. Al contrario, credo che questo sia spesso a favore dei ladri. Le persone non sono così attente perché pensano di essere al sicuro, spesso non fanno domande se qualcuno apre una borsa e spesso le persone ripongono le borse dietro di sé".