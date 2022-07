American Airlines ritrova bagaglio perso, ma è a 6000 km di distanza: «Lo recuperi il prima possibile»

Disagi continui in tutto il mondo per chi viaggia in aereo. E ci sono alcune storie che sfiorano l'assurdo. L'American Airlines ha chiesto a un passeggero di andare a ritirare il bagaglio a oltre 6000 km di distanza, dopo che era stato perso all'aeroporto di Heathrow. Ma lo sfortunato cliente si trovava già a Raleigh, nella Carolina del Nord, dove era atterrato dopo lo scalo a Londra effettuato dopo la partenza dal Portogallo.

La disavventura è accaduta a Jamie O'Grady. Il passeggero ha ricevuto un messaggio da uno sconosciuto che diceva di aver trovato il suo bagaglio scomparso. A Insider ha raccontato che la compagnia aerea gli ha chiesto di ritirare lui stesso la borsa.

O'Grady è volato da Faro, in Portogallo, il 9 luglio ed è arrivato a Raleigh, nella Carolina del Nord, il giorno successivo, dopo una sosta a Heathrow. Aveva prenotato i voli tramite American Airlines, ma la prima tratta del volo sembra essere stata operata con Finnair. Aveva due bagagli: uno generale e l'altro con le sue mazze da golf.

Ha aspettato oltre un'ora al carosello dei bagagli all'aeroporto internazionale di Raleigh-Durham, ma non sono mai arrivati. Il personale del banco dell'American Airlines ha quindi detto a O'Grady che i suoi bagagli non erano mai stati effettivamente scansionati e non erano sicuri di dove fossero.

O'Grady ha inviato schermate della conversazione con la persona che gli aveva indicato dove fossero i bagagli al servizio clienti di American Airlines. E ha detto alla compagnia che la sua borsa era evidentemente ancora a Heathrow.

La risposta della compagnia aerea

«Ti suggeriamo di andare in aeroporto per risolvere il problema il prima possibile», ha risposto la compagnia aerea come si legge negli screenshot condivisi da O'Grady su Twitter. Ma Heathrow è a più di 6000 km da dove si trova Raleigh.

It is now 4 days since my bag was abandoned by @AmericanAir in London Heathrow Terminal 3 baggage claim. The airline has done nothing to return it to me despite me providing them pics of its specific location. I’m 4,000 miles away. pic.twitter.com/37TphLxRA0 — Jamie O’Grady (@JamieOGrady) July 13, 2022

Le indicazioni dell'American Airlines

«American si impegna a restituire i bagagli in ritardo ai clienti entro 24 ore», ha detto a Insider un portavoce della compagnia aerea. «Purtroppo, in alcuni casi, problemi meteorologici e operativi possono rallentare il processo. Il nostro team è stato in contatto con il cliente interessato e ha fatto ogni sforzo per risolvere rapidamente i suoi reclami».