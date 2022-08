Giovedì 18 Agosto 2022, 21:29

Un salto di 4 punti. Particolarmente oneroso per le tasche dei contribuenti. È quello fatto dall’Italia per la pressione fiscale negli ultimi quindici anni, passando dal 39% del 2005 al 42,9% del 2021. Una crescita «senza precedenti» denuncia il centro studi di Unimpresa. Un aumento delle tasse ancora più indigesto, dato che non si è percepito un miglioramento dei servizi pubblici offerti a cittadini e imprese. Anzi, in molti casi e situazioni, le cose sono peggiorate.

In Europa la pressione fiscale (intesa come rapporto tra le entrate complessive nelle casse dello Stato e P il ) , è più alta solo in Danimarca (46,5%), in Francia (45,4%) e in Belgio (43,1%). Siamo quindi a un passo dal podio, ma si tratta di un trofeo che alletta davvero poco.



I cittadini italiani - denuncia ancora Unimpresa - pagano più tasse anche rispetto ai paesi dove i servizi pubblici e il welfare sono di alto livello come Svezia (42,6%), Austria (42,1%) e Finlandia (41,9%).

«Il problema è che in Italia lo Stato prende molto in termini di tasse, ma restituisce pochissimo in termini di servizi e welfare. Questo vale tanto per i lavoratori, tanto per le aziende», commenta il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora.



LA RIFORMA

Il governo Draghi ha avviato la riforma dell’Irpef con un percorso di riduzione. E già quest’anno la pressione fiscale dovrebbe risultare più bassa rispetto al 2021. Secondo Unimpresa però è insufficiente: «Le nuove aliquote fiscali assicurano piccoli vantaggi, ma non riducono le difficoltà di chi ha sofferto di più durante la crisi» . Nel frattempo la ripresa dell’economia da una parte, ma anche il rialzo dei prezzi dall’altra, spingono gli incassi del fisco. Nel primo semestre dell’anno - ha calcolato Bankitalia - le entrate tributarie sono state pari a 218,1 miliardi, in aumento dell’11,9 per cento (23,2 miliardi) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un tesoretto che arriverà in dote al nuovo governo. Non è un caso quindi che il fisco ancora una volta sia uno dei temi più caldi della campagna elettorale.



Intanto il prossimo lunedì ritornano i versamenti fiscali, dopo la pausa agostana: in calendario - ricordano i commercialisti - ci sono ben 179 adempimenti, di cui 168 sono versamenti. Tra i principali appuntamenti c’è il pagamento del saldo e acconto Irpef per i ritardatari che non lo hanno fatto entro il termine del 30 giugno. I contribuenti dovranno versare l’imposta dei Redditi persone fisiche, a titolo di saldo 2021 e primo acconto per il 2022 con gli interessi agevolati dello 0,40%, per il ritardo pagamento. Lunedì sarà l’ultimo giorno anche per il versamento Iva del mese di luglio 2022 per i contribuenti mensili e del secondo trimestre 2022, per i contribuenti trimestrali. Termine ultimo anche per l’esterometro, con la trasmissione dei dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.