Manovra, Grimaldi (Alis): aumentare Marebonus, servono 100 milioni

«Dobbiamo sicuramente aumentare la dotazione del Marebonus da circa 20 milioni stanziati a 100 milioni l'anno, una richiesta fondamentale per arrivare a un trasporto decarbonizzato nei prossimi anni e per coniugare sostenibilità ambientale a quella economica e sociale». Lo ha affermato il presidente dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (Alis), Guido Grimaldi, a margine dell'assemblea dell'associazione e degli Stati generali del trasporto e della logistica in corso oggi e domani a Roma.

Grimaldi ha citato uno studio dell'Enea che mostrerebbe come Marebonus ha «un costo per lo Stato pari a un decimo del Superbonus a parità di risparmio energetico ottenuto», spiega, circa 191mila tonnellate Equivalenti di Petrolio nel 2019. «Appare quindi chiaro quanto sia fondamentale puntare su questo incentivo come priorità per il nostro Paese», ha aggiunto.

«Oggi mancano all'appello circa 30mila autisti in Italia e addirittura 500mila in Europa. Ma ancora una volta è proprio l'intermodalità ad essere la soluzione per la mancanza di figure professionali», ha poi sottolineato Grimaldi.

«Per supportare e facilitare la vita quotidiana dei nostri imprenditori è fondamentale affrontare quello

che forse è uno dei problemi che da sempre grava sul nostro Paese, ovvero l'eccesso di burocrazia e la necessità di una maggiore digitalizzazione dell'intero comparto logistico, partendo ad esempio dall'adozione del Cmr elettronico anche in Italia», ha infine osservato il presidente di Alis. «Semplificare significherebbe infatti sfruttare finalmente le potenzialità, sino ad oggi inespresse - ha aggiunto - delle Zone economiche speciali e delle Zone logistiche semplificate».