“Alis Christmas Gala”, viaggio nel mondo incantatato del Circo

Un solo obbiettivo: emozionare, sorprendere, meravigliare e divertire il pubblico, più di quanto fatto sino ad oggi. Parola di Le Cirque World's Top Performers. Per il pubblico di Firenze

Alis Christmas Gala

sarà uno show unico al mondo ed entusiasmante, tra le meraviglie di artisti

Maîtres

di equilibrismo, contorsionismo, trapezio, acrobatica, giocoleria, comicità e anche musica.



Un cast senza precedenti e con tante novità. Quasi due ore di emozioni, senza interruzioni e senza usare animali. Dopo lo straordinario successo registrato lo scorso inverno - cinque repliche e altrettanti sold-out - torna da venerdì 4 a domenica 6 gennaio 2019, al TuscanyHall (ex Obihall) di Firenze, lo spettacolo dei record ispirato al romanzo fantastico

Alice nel paese delle meraviglie

.



Due repliche al giorno (venerdì 4 ore 16.30 e 20.45; sabato 5 ore 16.30 e 20.45; domenica 6 ore 15 e 18) per tornare ad abbracciare il pubblico toscano. Lo show è anche l'anteprima del prossimo tour europeo che debutterà in Svizzera nell'aprile 2019. Solo il filo conduttore che ha contribuito al grande successo di questa produzione, applaudita da 150.000 spettatori, non cambia: il viaggio immaginario e suggestivo alla scoperta delle qualità umane, ispirato dalla letteratura fantastica dell'800.



In scena i migliori artisti del mondo provenienti dal Nouveau Cirque e dal Cirque du Soleil, un

dream team

che vanta un palmares impressionante di premi internazionali, migliaia di esibizioni in oltre 50 Paesi, in programmi televisivi, in eventi speciali di risonanza mondiale.



Sul palco saranno in 24, dei quali quattro italiani. Gli altri arrivano da Stati Uniti, Canada, Hong Kong, Francia, Ucraina, Taiwan, Mongolia. Presentano 14 numeri aerei e a terra eccezionali. Alcuni di questi atti sono inediti e al debutto mondiale, creati appositamente per questo spettacolo. Ulziibuyan Mergen pratica già da bambina le arti del contorsionismo ed equilibrismo sulle mani. A soli 11 anni è con il Cirque du Soleil e gira il mondo per 15 anni. È tra i più grandi artisti al mondo e Le Cirque World's Top Performers l'ha accolta nel suo cast stellare con un numero fantastico creato in esclusiva per Alis.



Waz'O è il Duo Trapeze applaudito in tanti show internazionali tra cui

Totem

e

Varekai

del Cirque du Soleil, e che per Alis ha unito esperienza e talento per ideare un nuovo numero aereo in cui si spingono oltre i propri limiti. Duo Lyrical Lyra, in una performance spettacolare, pericolosa e sensuale con acrobazie incredibili.



Hanno lavorato in Illumination, Cirque Dreams, Ezuru, Cirque Noel negli Stati Uniti, in OhLaLa del regista Rolf Knie e in grandi show in Inghilterra, Germania e Svizzera. Pippo Crotti è il comico e attore che ha iniziato con Gabriele Cirilli, che si è esibito in 1.500 repliche di

Totem

del Cirque du Soleil, che è sulle reti Mediaset nella serie comica

My Name is Pippo

e in

Squadra Mobile

, su Sky con Fiorello in

Edicola Fiore

, su Rai Uno nel film

Aldo Moro - Il professore

e al cinema con Checco Zalone nel film campione d'incassi

Quo Vado?

. Ma per Alis farà qualcosa di inimmaginabile, tra «eventi incontrollabili».



Andrea Cerrato, è un altro nuovo talento selezionato da Le Cirque World's Top Performers che è appena entrato nel Guinness mondiale dei Record. La sua specialità è la

Ruota Cyr

ed è stato scelto tra 52 candidati da Valerie Inertie, un'eccellenza mondiale di questa disciplina. Uscito dalla Scuola di Circo di Torino, Andrea esegue un numero speciale ideato per Alis, confermandosi una vera rivelazione grazie alle sue doti di grande ballerino.



Viktor Kee è definito

Il giocoliere e l'acrobata perfetto

con un numero unico al mondo; Yves Decoste, una leggenda vivente, incredibile nel suo

Hand to Hand

eseguito con la talentuosa artista francese Delphine Cezard; Onofrio Colucci, un altro protagonista nel Cirque du Soleil, ma anche nel celebre Slavàs SnowShow.



Per Alis, oltre ad essere direttore artistico, sarà in scena come maestro di cerimonia; Asia Tromler nel ruolo di Alis, presa quando aveva solo 16 anni per il suo grande talento e diventata oggi una Top Performer internazionale, come dimostrerà anche nel nuovo emozionante numero ai tessuti aerei, con gli occhi bendati a 9 metri d'altezza; Lili Chao Rigolo, che lascia tutti con il fiato sospeso usando una piuma e tredici rami di palma; Anatoliy Zalevskyy un maestro di acrobazia, equilibrio ed eleganza, con un atto che lo ha proclamato tra i migliori in assoluto.



E poi gli scatenati ex olimpionici I-Team al TrampoWall, un'incredibile combinazione tra sport e arte circense ai limiti delle capacità umane. Novità anche nella colonna sonora originale, composta dai musicisti italiani La Femme Piège e da due artisti del cast di immenso talento che sul palco si esibiscono dal vivo: Rose Winebrenner, cantante e musicista e Guilhem Desq, compositore e suonatore di uno strumento millenario: la Ghironda.



Le nuove scenografie portano sempre la firma del grande maestro e artista contemporaneo Ugo Nespolo, così come gli effetti speciali e le luci, completamente ridisegnate, sono di Alessandro Verazzi, light designer di livello internazionale. Per coinvolgere ancora di più lo spettatore, valorizzare ogni singola performance e i Top Performers, sono state adottate soluzioni all'insegna dell'innovazione tecnologica.



Luci di nuova generazione e un ciclorama di 13 metri x 5,50 di altezza come fondale, che circonda tutto lo spazio scenico. Un'altra novità è il tappeto da palco circolare coordinato con la grafica delle quinte, che renderà la scena ancora più suggestiva.

