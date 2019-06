Garofalo Health Care acquisisce tre strutture sanitarie in Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Ultimo aggiornamento: 20:06

Garofalo Health Care estende la presenza in Friuli-Venezia Giulia e rafforza il suo posizionamento in Veneto, dove il Gruppo è già presente con Villa Berica, Villa Garda, CMSR Veneto Medica e Sanimedica. L'azienda che opera nel settore della sanità privata accreditata ha stipulato tre contratti preliminari per l'acquisizione, dai coniugi Vincenzo Martino e Pierina Loretta Bianco, dell'intero capitale sociale di Centro Medico San Biagio e di Bimar e dell'80% del capitale sociale di Centro Medico Università Castrense.Il closing dell'operazione è previsto entro il 31 luglio 2019 per quanto riguarda il trasferimento delle partecipazioni di Centro Medico San Biagio e di Bimar, ed entro novembre 2019 per Centro Medico Università Castrense.L'enterprise value complessivo delle tre operazioni è pari ad a circa 51,2 milioni, con un Equity Value pari a 52,4 milioni, che tiene conto della stima del valore della posizione finanziaria netta delle tre società alla data del 30 giugno 2019. L'accordo contrattuale prevede altresì il rilascio da parte dei venditori di una garanzia di 5 milioni a copertura di potenziali sopravvenienze passive.