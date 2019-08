Garofalo Health Care, crescita a doppia cifra nel primo semestre

Garofalo Health Care ha chiuso il primo semestre 2019 con ricavi consolidati pari a 92,9 milioni, in aumento rispetto agli 80,3 milioni del primo semestre 2018, con una crescita del 15,7% realizzata grazie al contributo della componente organica (+1%) e della componente M&A (+14,7%), attribuibile alle acquisizioni del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma, perfezionata a febbraio 2019, e di Ospedali Privati Riuniti di Bologna, perfezionata a maggio 2019.



La crescita della marginalità, in termini di operating ebitda adjusted, è risultata pari al 19,9%, a 19,3 milioni rispetto ai 16,1 milioni dell'esercizio precedente.



La posizione finanziaria netta è positiva per 42,4 milioni, con indebitamento pari a 79,6 milioni e disponibilità di cassa al 30 giugno 2019 pari a 37,2 milioni.



