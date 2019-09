Garofalo Health Care perfeziona acquisto Centro Medico Università Castrense

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Garofalo Health Care allarga il perimetro. La società che opera nel settore della sanità privata accreditata in Italia ha perfezionato il closing per l'acquisto, dai signori Vincenzo Martino e Pierina Loretta Bianco, dell'intero capitale sociale del, che include anche la quota del 20% precedentemente detenuta dal Comune di S. Giorgio di Nogaro.L'acquisizione, finanziata per 20 milioni mediante un finanziamento bancario sottoscritto con Banco Bpm e per la restante parte mediante l'utilizzo di risorse proprie, è stata effettuata per il tramite di una società veicolo denominata Ghc Project 3 interamente controllata da Ghc. A valle del closing si è proceduto al rinnovo della governance della società acquisita, nominando i seguenti amministratori: Vincenzo Martino (presidente e amministratore delegato), Maria Laura Garofalo, Giuseppe Giannasio.La struttura sanitaria è stata rilevata da Garofalo Health Care nell'ambito dell'operazione annunciata il 26 giugno scorso, che comprende anche l'acquisizione del 100% del capitale sociale del Centro Medico San Biagio e di Bimar il cui closing è già stato perfezionato lo scorso 25 luglio 2019., con un equity value pari a 52,4 milioni, che tiene conto della stima del valore della posizione finanziaria netta delle tre società alla data del 30 giugno 2019.