Garofalo Health Care, intesa con la Regione Lazio per Villa Von Siebenthal

Ultimo aggiornamento: 12:31

Garofalo Health Care ha firmato un’integrazione all’accordo in essere con la Regione Lazio e con la Asl Roma 6 per Villa Von Siebenthal, struttura residenziale psichiatrica di Genzano di Roma che ha ricevuto l’accreditamento per la cura intensiva di pazienti adolescenti psichiatrici.La società, quotata sul segmento Mta di Borsa Italiana, aveva sottoscritto un precedente accordo il 26 maggio 2017 che aveva reso possibile l'accreditamento definitivo della struttura con l'inclusione di un nuovo modulo di 20 posti letto per la cura di pazienti adolescenti affetti da gravi disturbi psichiatrici. L'intesa perfezionata ieri integra il budget del 2018, recependo l‘adeguamento incrementale delle tariffe relative al modulo per adolescenti. Adeguamento che è stato esteso all’attività erogata a partire dal 1° gennaio 2017 a chiusura delle controversie pendenti.Gli effetti di questa integrazione si rifletteranno nel bilancio 2018 del Gruppo. L’integrazione produrrà, inoltre, ulteriori effetti positivi sul bilancio di quest'anno.L'amministratrice delegata di Garofalo Health Care Claudia Garofalo ha commentato: «Sono molto soddisfatta per la sottoscrizione di questo accordo, che è il risultato di un percorso impegnativo che abbiamo affrontato negli ultimi due anni e che porta Villa Von Siebenthal ad allinearsi, in termini di marginalità, anche per il futuro e in maniera ordinaria e ricorrente, alle performance delle altre realtà del Gruppo».