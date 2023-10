Fondazione Carli riflette sul domani, a Montecitorio "Sostenibili futuri"

Tornare al passato per guardare al futuro. Riflettere su ciò che è stato per progettare ciò che sarà. È una filosofia chiara, tesa a proiettare lo sguardo avanti ma senza trascurare memoria ed esperienza, quella per cui la Fondazione Guido Carli, presieduta da Romana Liuzzo, per la convention inaugurale Sostenibili futuri.

Guida visionaria al domani che vogliamo, in programma il primo dicembre, tornerà a Montecitorio - precisamente nella Sala della Regina della Camera dei deputati - dove fino al 2018 si era svolto il Premio intitolato allo statista.

L'evento - i posti sono 170 - sarà trasmesso anche in diretta streaming su Ansa.it, Tgcom24.it e sui social della Fondazione. Si aprirà dunque così la nuova stagione di attività della Fondazione che culminerà il 3 maggio 2024 con la festa per i quindici anni di vita del Premio.

L'OBIETTIVO

I PROTAGONISTI

GLI APPUNTAMENTI

Obiettivo dell'evento è affrontare lo snodo chiave della sostenibilità, declinata nelle sue componenti ambientali, economiche e sociali, e offrire al Governo, al Parlamento e ai decisori politici un contributo di idee qualificato. «Al centro della convention saranno i tanti volti della sostenibilità, ambientale, economica, sociale, declinati attraverso le testimonianze di chi già oggi, ciascuno nel proprio ambito di attività, è impegnato a costruire benessere salvaguardando la qualità della vita delle nuove generazioni spiega Romana Liuzzo, presidente della Fondazione e nipote dell'ex Governatore della Banca d'Italia - È la strada che avrebbe scelto Carli: non contrapporre, ma ancorare la tutela dell'ambiente alla crescita e al lavoro».Sarà Anna Ascani, vicepresidente della Camera, ad aprire i lavori. Dopo i saluti istituzionali di Romana Liuzzo e quelli del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a nome del Governo, ad avviare il dibattito sarà l'Ambasciatore Giampiero Massolo, consigliere della Fondazione. Protagonisti del panel, moderato da Giuseppe De Filippi, saranno Domitilla Benigni, ceo e coo Elettronica, Sergio Dompè, presidente Dompè Farmaceutici SpA, Luigi Ferraris, Ad Ferrovie dello Stato Italiane, Andrea Illy, presidente Illycaffè, nonché Claudia Parzani, presidente Borsa Italiana, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Alessandra Ricci, Ad Sace, e Stefano Sala, presidente e Ad Publitalia '80.

«Con questo evento prosegue Romana Liuzzo - intendiamo sgombrare il campo dalle trappole ideologiche fuorvianti e offrire un contributo qualificato di idee ai decisori politici». L'appuntamento sarà il primo di una serie dedicata all'impatto delle scelte del presente sull'avvenire: tra fine febbraio e inizio marzo, si terrà la lectio magistralis, poi, il 3 maggio, il Premio. «Un vecchio proverbio africano dice: "Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme". Mio nonno non avrebbe avuto dubbi: dobbiamo andare lontano, insieme», dice Romana Liuzzo.



E ancora, «Nell'esortazione apostolica Laudate Deum Papa Francesco ci ha di nuovo ricordato che nessuno si salva da solo e ha respinto l'idea di considerare l'essere umano "un estraneo, un fattore esterno capace solo di danneggiare l'ambiente". Possiamo fare la differenza davanti al cambiamento climatico e alle ingiustizie sociali. Ma dobbiamo avvertire ciò che il Pontefice chiama efficacemente "pungiglione etico": la spinta a chiederci qual è il senso del nostro lavoro e l'impulso a difendere con intelligenza e lungimiranza la casa comune».