Accendere un faro sulla diffusione dei disturbi mentali, che oltre a determinare danni pesanti per i cittadini, comportano spese aggiuntive importanti per il Sistema sanitario nel lungo periodo: fino al 4% del Pil, cioè circa 80 miliardi. È questo l'obiettivo delle iniziative messe in campo dalla Fondazione Guido Carli.

La prossima sarà, venerdì 23 febbraio, una lectio magistralis all'università Luiss dal titolo «Imperfetti e felici. Il coraggio della fragilità contro la dittatura dell'apparenza», tenuta dall'attrice Claudia Gerini. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità una persona su otto convive con un problema che va dall'ansia e la depressione, fino alle forme più gravidi dei disturbi della personalità. Negli ultimi tre anni, poi, secondo la società italiana di psichiatria, le diagnosi di disturbi mentali sono aumentate del 30%, soprattutto tra i più giovani e nelle fasce di popolazione più fragili. Depressione e ansia, in particolare, sono cresciute rispettivamente del 28% e del 26% rispetto al periodo pre-Covid. E la prevalenza di queste malattie sta per superare quelle delle patologie cardiovascolari.

IL DOVERE DI INTERVENIRE

Aumentano anche i suicidi, seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali nella fascia d'età tra i 15 e i 19 anni: se ne verifica uno ogni dieci ore secondo la fondazione Brf, l'istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze. Nel 2023 ci sono stati 833 suicidi, più di due al giorno. Solo nel Lazio, poi, nel 2023 secondo l'Istituto superiore di sanità c'è stato un disturbo mentale nel 27,1% della popolazione, cioè 1,5 milioni di cittadini. «Il disagio mentale - secondo Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli - deve essere la sfida del nostro tempo: abbiamo scritto alla ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, di offrire maggiori supporti, negli atenei a chi soffre di disturbi gravi della psiche. Secondo noi è la via migliore per dare opportunità a chi sembra non averne. Contro il disorientamento e i pregiudizi usiamo le armi potenti dell'inclusione e della conoscenza».

Per la Fondazione Guido Carli interrogarsi sulle conseguenze sociali ed economiche del disagio mentale «è un dovere: ansia e depressione sono malattie dell'incertezza, alimentate dalle incognite che segnano il nostro presente e minano la fiducia del futuro». Quanto alla lectio magistralis, secondo Liuzzo «abbiamo voluto affidarla a Gerini perché, da madrina del Festival del Teatro patologico, che coinvolge giovani attori affetti da disabilità psichiche, sa bene quanto la recitazione sia un mezzo di riscatto e di cura». Già nel suo primo film, "Tapirulàn", d'altronde, conclude la numero uno della Fondazione, «Gerini aveva acceso un faro sul vuoto delle vite virtuali, raccontando la solitudine di una counselor tra videochiamate e app e le contraddizioni di una donna che si rinchiude in casa per proteggersi dal mondo esterno, con gli schermi come guscio». In occasione dell'evento saranno presenti anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il generale Francesco Paolo Figliuolo.