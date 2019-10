Ferrero: entro il 2025 gli imballaggi saranno 100% riciclabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Ferrero dichiara guerra alla plastica. Il nuovo obiettivo della multinazionale dei dolci è quello di rendere tutti gli imballaggi al 100% riutilizzabili, riciclabili o compostabili entro il 2025. Il progetto è stato annunciato nell'ambito del 10° Rapporto di Responsabilità Sociale. L'impegno si inserisce nella strategia del gruppo di ridurre al minimo l'impatto ambientale a partire dalle materie prime fino agli impianti produttivi e alla logistica.Contestualmente Ferrero ha firmato il «New Plastics Economy Global Commitment» promosso dalla Ellen MacArthur Foundation con la quale condivide «la visione di uno sviluppo di un'economia circolare per la plastica, visione in cui questo materiale non diventa mai un rifiuto, e la necessità di agire lungo tutta la catena di approvvigionamento».Con la firma del «New Plastics Economy Global Commitment» Ferrero, scrive in una nota, vuole non solo impegnarsi nell'eliminazione degli imballaggi in plastica, ma dedicarsi anche alla progettazione di nuovi modelli di consegna. In quest'ottica la multinazionale dolciaria incrementerà gli investimenti per eliminare gli imballaggi in plastica superflui, massimizzare l'uso di materiali riciclati, esplorare progetti per testare nuovi materiali di imballaggio compostabili per applicazioni mirate, con particolare attenzione alle soluzioni compostabili in ambiente marino.Il gruppo, infine, ha iniziato a collaborare con diverse aziende non alimentari e sistemi nazionali di gestione dei rifiuti per potenziare le iniziative locali di riciclaggio. Inoltre per colmare le lacune dei sistemi di raccolta post-utilizzo Ferrero fornirà ai consumatori informazioni sul corretto smaltimento.«Ferrero ha da sempre adottato comportamenti responsabili per offrire prodotti di alta qualità, che contribuiscanopositivamente sia alla società di oggi che a quella futura. Questa convinzione continua a spingerci verso una catena del valore responsabile costituita da un approvvigionamento sostenibile, una produzione sostenibile e, ora, da un rafforzamento ulteriore del nostro impegno per un packaging ancora più sostenibile», ha commentato Giovanni Ferrero presidente esecutivo del gruppo.Le aziende stanno dimostrando un'attenzione sempre maggiore verso i temi della sostenibilità ambientale, oltre alla Ferrero è di pochi giorni fa la decisione della Unilever di dimezzare gli imballaggi in plastica