Ternana, Ferrero piomba in sede: giallo sui motivi

Evidentemente, non demorde. Massimo Ferrero si è di nuovo presentato a Terni, nella sede della Ternana di via della Bardesca. A fare cosa? Mistero. Già, perché Ferrero, come ha più volte precisato il nuovo presidente rossoverde Nicola Guida, nonostante dovesse inizialmente collaborare come consulente, poi è stato tenuto fuori dalla gestione. Lo stesso Guida ha cambiato idea ed ha deciso diversamente, chiudendo il rapporto con l'imprenditore cinematografico romano, fresco ex patron della Sampdoria. C'è chi lo ha visto in qeìuesti giorni arrivare in città ed entrare in sede, per poi uscire da lì non molto tempo dopo. Sul suo arrivo a Terni in sede, Ferrero ha rilasciato delle dichiarazioni a Tag24, testata online vicina a Unicusano (precedente proprietaria della Ternana calcio), raccontando la sua versione della sua visita a Terni. Ma secondo altre fonti ufficiose, le cose non sarebbero andate proprio come l'attuale conduttore di Radio Cusano Campus le descrive. Ma tant'è. Comunque stiano le cose, sui social se ne parla e tanti tifosi chiedono di porre fine a questa storia anche con un chiarimento definitivo e risolutivo che ponga chiuda questa vicenda una volta per tutte. Ferrero, nella fase di passaggio di proprietà da Unicusano a Pharmaguida, era anche venuto a Terni e aveva trascorso una giornata proprio nella sede della società in via della Bardesca. Una giornata nella quale si era anche imbattuto in qualche tifoso che, avendolo riconosciuto, lo ha pure contestato. Se ne era andato via dicendo di essere impegnato insieme a Guida a lavorare in vista del passaggio di proprietà della Ternana calcio. Ma poco prima della firma conclusiva dell'atto di passaggio, Guida stesso aveva deciso di interrompere il rapporto con Ferrero e di non avvalersi più di una sua consulenza, come inizialmente aveva pensato di fare. Guida e la sua gestione sono subentrati ufficialmente il 24 luglio 2023, ma in quel momento il rapporto con Massimo Ferrero già non c'era più.