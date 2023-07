Massimo Ferrero alla sede della Ternana

Massimo Ferrero e la Ternana. La visita dell'ex patron della Sampdoria a Terni nella sede rossoverde di via della Bardesca, lunedì 10 luglio, toglie ogni dubbio. Ferrero, nella Ternana, c'è. Da vedere se prenderà cariche o se assumerà un ruolo di consulenza, però c'è. In mattinata, l'arrivo in sede dove c'era anche Nicola Guida, il nuovo patron. I due sono amici e questa è cosa risaputa. Mentre il titolare di Farmaguida resta negli uffici della Ternana calcio, Ferrero esce e si allontana. Per poi tornare quasi tre quarti d'ora dopo, stavolta accompagnato in auto da Paolo Tagliavento, attuale amministratore unico della Ternana. Nel momento in cui Ferrero ha varcato il cancello del parcheggio, alcuni tifosi che si trovavano lì di passaggio lo hanno riconosciuto e qualcuno di questi lo ha anche invitato con veemenza ad andare via da Terni. In sede, Fererro si è ancora intrattenuto insieme al patron Guida e alla presenza di dipendenti e collaboratori degli uffici di via della Bardesca. Verso l'ora di pranzo, eccolo uscire e andare via. Per aggirare taccuini dei cronisti, telecamere e telefonini degli operatori dell'informazione, è stato usato uno stratagemma. L'auto di Ferrero, condotta dal suo autista, è uscita per prima, con i vetri oscurati, ma senza lui dentro. Mentre tutti erano concentrati a cercarlo su quella per fotografarlo, riprenderlo, o anche cercare di strappargli qualche dichiarazione, ecco da dietro un'altra vettura, un suv, con Ferrero come passeggero a bordo, uscire dal cancello e dirigersi immediatamente verso la vicina rotatoria tra viale Curio Dentato e via Eugenio Chiesa. Tra l'altro percorrendo anche un breve tratto a senso unico contromano. Da lì, l'auto ha proseguito in direzione della stazione ferroviaria.

