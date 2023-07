Ternana, ancora colpi di scena: Ferrero si allontana

Massimo Ferrero e la Ternana. Le strade, ora, potrebbero dividersi. Secondo quanto trapela, il closing tra l'Unicusano e il gruppo di Nicola Guida, per il passaggio definitivo delle quote della Ternana calcio, avverrà senza la presenza si Ferrero. Quest'ultimo, in settimana, era stato a Terni, nella sede di via della Bardesca. Dopo una giornata trascorsa in città, incontrando anche l'attuale amministratore unico Paolo Tagliavento, il direttore sportivo Luca Leone e gli impiegati della sede, era tornato a Roma. Dalle poche dichiarazioni rilasciate mentre stava ripartendo, aveva detto di essere impegnato a lavorare duramente proprio insieme a Guida per arrivare al closing. Ora, però, tra lui e il titolare di Pharmaguida, pare che si sia creata una certa distanza e che Ferrero non avrà alcun ruolo, né peso, nella nuova compagine societaria e dirigenziale della Ternana.