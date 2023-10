Massimo Ferrero denunciato, cosa è successo.

Avrebbe violato l’ordine del giudice, che aveva disposto il sequestro di un immobile di sua proprietà nel quartiere Parioli, cambiando le serrature in modo da impedire l’ingresso della custode giudiziaria. «È tutto falso, qualcun altro le ha cambiate, tanto che quando un mio collaboratore è andato là e ha provato ad aprire la porta la chiave non funzionava e io ho presentato un esposto», si è difeso in aula. A parlare in aula in Tribunale, con accento romanissimo, è il “Viperetta”, Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria già finito a processo per bancarotta fraudolenta e per una maxi evasione fiscale. Questa volta, Ferrero è sul banco degli imputati per violazione dei sigilli messi nel palazzo romano su disposizione del giudice, nel 2019.