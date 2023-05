Aziende con la miglior reputazione in Italia nel 2022: al primo posto Ferrero, sul podio Ferrari e Barilla

Qual è l'azienda più rinomata in Italia? Oggi abbiamo una risposta: Ferrero è la realtà posizionata più in alto nella classifica della reputazione stilata da Merco Impresa per il 2022. Completano il podio Ferrari e Barilla, poi seguono Armani e Luxottica.

Oltre alla classifica generale, ce ne sono varie altre: Ferrari, stando ai giornalisti, ha il miglior team di comunicazione; Lavazza è l'azienda più apprezzata dalla popolazione; Samsung la migliore in ambito digitale.

Ferrari si distingue poi tra analisti finanziari e responsabili delle associazioni dei consumatori, Tesla per i giornalisti economici, Google per i responsabili delle Ong, Valentino per i leader sindacali e Gruppo Mondadori per i docenti di economia.

Al primo posto nelle classifiche dei rispettivi settori, oltre alle già citate, si trovano Intesa Sanpaolo, Ikea, Enel, Aboca, Msc, Apple, Esselunga, Leonardo e Lego. «È un'eccellenza - dice Massimo Micucci, Ceo di Merco Italia - misurata da chi ha le competenze per farlo: dirigenti d'azienda, sindacati, Ong, associazioni dei consumatori, professori universitari, giornalisti economici.

Sono inclusi anche valutazioni di canali social e indicatori oggettivi: indici scelti e obblighi di trasparenza delle aziende. È un sistema di valutazione che funziona già in 16 Paesi, il più completo al mondo».

La classifica

Oltre alla classifica generale delle aziende, ci sono quelle che risultano le più affidabili sia per la popolazione generale (Merco Società) ed in ambito digitale (Merco Digitale), infine vengono indicate le valutazioni delle per ciascuno degli stakeholder intervistati.

Al rilevamento di Merco Italia 2022 hanno partecipato 105 dirigenti aziendali di alto livello, 50 analisti finanziari, 52 giornalisti dell'informazione economica, 28 responsabili di ONG, 33 esponenti sindacali, 36 di associazioni di consumatori, 48 docenti di livello universitario d’area businessed economica , e oltre 2.000 consumatori (Merco Società). Accanto a queste valutazioni, c’è l’analisi della reputazione in ambito digitale (Merco Digitale), con oltre 604.406 menzioni, e infine analisi dei dati reputazionali pubblici, presentati da parte di 14 aziende.

La preparazione di Merco (Corporate Reputation Business Monitor) è stata effettuata da Análisis e Investigación, il primo istituto spagnolo di ricerche di mercato, e la metodologia per la preparazione di queste classifiche è stata rivista in modo indipendente da KPMG, in conformità con lo standard ISAE3000. Per questo motivo, KPMG non rende nota la sua posizione in questa classifica.

