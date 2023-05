Algida e Barilla presentano «Cono Togo»: il biscotto che si «trasforma» in gelato è l'ultima novità dell'estate

Dopo il lancio dei gelati Pan di Stelle, Baiocchi, Ringo, Gocciole e lo stecco Togo, Algida e Barilla annunciano una golosa novità per l’estate 2023: il Cono Togo. Il biscotto dalla caratteristica forma a bastoncino ricoperto di cioccolato, nato nel 1970 e oggi consumato da 1.1 milioni di italiani1, arricchisce la propria offerta nel mondo dell’ice-cream con un’assoluta novità: un cono gelato che racchiude al proprio interno il vero biscotto Togo.

Dopo lo stecco che presenta aspetto, colore, forma, aroma, consistenza e sapore dell’originale, arriva una nuova riproposizione in cui dal biscotto prende vita un cono dal mix unico di consistenze.

Togo si trasforma in gelato

Il nome? Una garanzia. È il caso di “Togo”, espressione piemontese che significa “eccezionale”.

I biscotti Togo, nati più di 50 anni fa, sono diventati uno snack ideale per i più golosi affermandosi nel mercato grazie al loro gusto e alla loro unicità, dovuta anche alla forma: il caratteristico bastoncino ricoperto di cioccolato al latte. Grazie all’ingresso nel mondo del gelato, questo prodotto cult, nei cuori di generazioni di italiani, vive anche d’estate in una nuova e originale veste. Se con lo stecco, lanciato l’anno scorso, il celebre biscotto viene riproposto in un gelato che riproduce fedelmente, anche nella forma, l’iconico bastoncino dalle piccole onde, il cono gioca con differenti esperienze di gusto, dalla croccantezza della cialda alla cremosità del gelato. Il biscotto viene infatti racchiuso all’interno del cono per amplificarne l’esperienza e si incontra con la soffice texture del gelato con polvere di biscotto, in una combinazione unica di consistenze.

Le materie prime e packaging riciclabile

In linea con i valori di Algida e Barilla e con il resto della gamma nata dalla partnership, anche per il Cono Togo vengono utilizzate le migliori materie prime, come il latte fresco italiano di alta qualità. Come per tutta la gamma le confezioni sono riciclabili. In particolare, il coperchio e l’incarto del prodotto sono realizzati interamente in carta.

Il cono Togo è disponibile su tutto il territorio nazionale per il canale fuoricasa per un ideale spuntino goloso estivo. Ogni morso è un vero e proprio appuntamento col piacere. La temperatura ideale di conservazione è -18 gradi.