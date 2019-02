Costruzioni, la produzione cresce per il secondo anno consecutivo

Ultimo aggiornamento: 15:26

La produzione delle costruzioni nel 2018 aumenta rispetto all'anno precedente dell'1,6% per l'indice grezzo e dello 0,9% per l'indice corretto per gli effetti di calendario. I dati Istat mostrano «una moderata crescita per il secondo anno consecutivo». Nel 2017 la crescita della produzione edilizia era stata dello 0,1% nei dati grezzi e dello 0,7% nei dati corretti e aveva interrotto una serie di anni con il segno meno iniziata nel 2008.A dicembre 2018 l'Istat stima una crescita congiunturale dell'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni (+0,2%), che non basta però a risollevare il risultato del quarto trimestre. Negli ultimi tre mesi dell'anno l'indice diminuisce dello 0,8% rispetto al terzo trimestre, dopo l'andamento positivo dei due trimestri precedenti. L'indice mensile corretto per gli effetti di calendario mostra una contrazione rispetto a dicembre 2017 dell'1,3, mentrel'indice grezzo aumenta del 2,2%.