Cina, l' universita' di Tianjin lancia un corso di Lego

Un corso di Lego all'università. Succede in Cina, all'ateneo di Tianjin, nel nord del Paese, dove all'inizio di marzo è stato lanciato un programma didattico basato sui celebri mattoncini, allo scopo di stimolare la capacità di comprensione degli studenti e promuoverne il pensiero creativo. Il corso Lego è stato offerto agli studenti del College of Management and Economics dell'università. E loro si sono sbizzarriti. Ad esempio hanno costruito una mini-car con mattoncini verdi, a simboleggiare i nuovi veicoli alimentati in tutto o in parte da motori elettrici. E una signora con un diamante al dito che guidava stava a significare che i clienti target per quel genere di vetture sono donne benestanti.





LA DICHIARAZIONE

«Posso acquisire una comprensione più profonda costruendo modelli Lego, e condividere idee con gli altri può scatenare ulteriori intuizioni», ha raccontato lo studente Jiang Zixiao. Il corso Lego è stato presentato all'università da Shi Liangxing, decano della Scuola di Imprenditoria ed Innovazione di Xuanhuai. Il professore ha annunciato che in futuro il corso sarà offerto anche agli studenti di politica, ingegneria e architettura. Oltre agli allievi che frequentano l'università, hanno accesso al corso anche gli insegnanti, gli studenti delle scuole medie e superiori, nonché i dirigenti d'impresa. I Lego hanno avuto un enorme successo in Cina da quando sono stati introdotti sul mercato, oltre due decenni fa.

