Cina sanziona Lockheed e Raytheon per vendita di armi a Taiwan

Lunedì 21 Febbraio 2022, 11:45







(Teleborsa) - La Cina ha sanzionato, per la vendita di armi a Taiwan, Lockheed Martin e Raytheon Technologies, società statunitensi quotate a Wall Street e attive nei nei settori dell'ingegneria aerospaziale e della difesa. Le sanzioni sono contromisure per una vendita di armi da 100 milioni di dollari annunciata il 7 febbraio. Secondo quanto affermato dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, la vendita della armi a Taiwan "ha minato gli interessi di sicurezza della Cina, gravemente minato le relazioni Cina-USA e la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan".



"In conformità con le disposizioni pertinenti della legge cinese sulle sanzioni estere, il governo cinese ha deciso di adottare contromisure sugli atti illeciti di Raytheon Technologies e Lockheed Martin", ha sottolineato il portavoce Wang Wenbin, aggiungendo che "entrambe sono imprese militari che da tempo partecipano alle vendite di armi statunitensi nella regione cinese di Taiwan".