Pace a rischio nel Sudest asiatico. Gli Stati Uniti aumentano la presenza militare nelle Filippine con quattro nuove basi. «Mette a repentaglio la stabilità della zona», ha tuonato Pechino dopo che lo scorso lunedì, Manila, ha svelato l'esatto punto in cui l'esercito americano potrà operare. Per Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, gli americani "rafforzano continuamente il loro dispiegamento militare nella regione". Una mossa che "non mancherà di aggravare la tensione militare”.

Dove saranno posizionate

Nelle Filippine settentrionali, i soldati Usa potranno accedere alla base navale di Santa Ana nella provincia settentrionale di Cagayan, a circa 400 chilometri da Taiwan. Ci sarà poi un aeroporto e a un accampamento militare più a sud dell'isola filippina di Luzon, consentendo attività sia nell'est che nell'ovest del paese. Il quarto sito, che attira anche l'attenzione, si trova nell'arcipelago di Balabac. Dove si trova? Al largo della punta meridionale dell'isola di Palawan, di fronte alla Malesia, all'incrocio tra il Mar Cinese Meridionale e il Mar di Sulu.

The Philippine government announces 4 new sites the US military has been given access to. Three are in the north, close to Taiwan; one is in Palawan, facing the West Philippine Sea/South China Sea. According to the full statement, the sites are "suitable and mutually beneficial."

Perché sono importanti

I quattro siti sono altamente strategici. In particolare per tenere d'occhio il traffico marittimo. La scelta delle sedi può essere interpretata come un modo per gli Stati Uniti di “contenere” il potere cinese. "I paesi della regione dovrebbero riflettere attentamente su ciò che è veramente appropriato ", ha avvertito Mao Ning. “ Questo al fine di compiere scelte vantaggiose per i loro interessi, oltre che per la pace e la stabilità regionale ”, aggiunge. Manila sta ancora una volta dando priorità al suo legame storico con Washington, anche se non significa incontrare problemi nelle sue relazioni con Pechino.

L'alleanza da lungo tempo

Le Filippine e gli Stati Uniti sono alleati da molto tempo, come ricorda Rfi. Vi contribuì il padre dell'attuale presidente, Ferdinand Marcos, detto Benigno Aquino III. I recenti annunci sono la continuazione della politica di quest'ultimo. Risale al 2014 il trattato che consente ai soldati americani di accedere a cinque basi e di immagazzinarvi attrezzature militari – ora a nove basi, quindi –. Si tratta dell'Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA). Ma Rodrigo Duterte, successore di Aquino e predecessore di Ferdinand Marcos Jr, aveva cercato un altro equilibrio. Sperava infatti di risparmiare la Cina, nella speranza di migliorare i rapporti economici. Segno che l'autan alleanza con Washington non è più così naturale in questi giorni, il governatore di Cagayan, Manuel Mamba, si era pubblicamente opposto alla presenza di tali siti nella sua provincia. Teme che gli investimenti cinesi, nel classico gioco di ritorsioni osservato dalla diplomazia di Pechino, vengano messi a repentaglio. O che la sua provincia diventi bersaglio di un conflitto intorno a Taiwan.

Se al momento sta facendo molto rumore il conflitto latente attorno a Taiwan, arcipelago situato nel Mar Cinese Orientale, gli americani ovviamente vogliono tenere d'occhio anche le acque meridionali. La Cina rivendica quasi interamente il Mar Cinese Meridionale, ignorando le convinzioni territoriali delle Filippine, o persino del Brunei, della Malesia, del Vietnam e, a volte, persino della quasi Indonesia. Nel 2016 Manila aveva ottenuto il riconoscimento legale della sua Zona Economica Esclusiva, denunciando le regolari violazioni dell'UNCLOS, la Convenzione delle Nazioni Unite per il Diritto del Mare, da parte di Pechino. Ma il suo successore, eletto lo stesso anno, non ha fatto troppo affidamento su questa decisione di giustizia internazionale ottenuta all'Aia, preferendo usarla con parsimonia nell'ambito del suo rapporto bilaterale con la Cina.

Di fronte alle avances cinesi in mare, Washington, sotto la guida di Joe Biden, ha cercato di rafforzare i suoi legami nella regione, e in particolare con le Filippine, sua ex colonia, dopo gli anni di Trump. Il governo di Ferdinand Marcos Jr sembra essere un'opportunità per Biden di fronte alla costruzione accelerata di basi cinesi strategiche e quindi potenzialmente militari nel Mar Cinese Meridionale. Oltre alle questioni geostrategiche o energetiche, a sud della Cina (e ad est), attraverso questa vasta zona marittima plurimillenaria del Mar Cinese Meridionale, passa una parte considerevole del commercio mondiale. Gli Stati Uniti ei loro alleati conducono regolarmente schieramenti navali nel Mar Cinese Meridionale, passaggi innocenti, in nome della libertà di navigazione. Ma la Cina sta reagendo con crescente veemenza.