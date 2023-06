Cina e Stati Uniti, tensione nello stretto di Taiwan: sfiorata la collisione tra due navi da guerra

Alta tensione tra Cina e Stati Uniti. Una nave da guerra cinese è arrivata a un passo dalla collisione, a poco più di 100 metri dal cacciatorpediniere americano Us Chung-Hoon, impegnato in un'attività congiunta Canada-Usa sulla libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Taiwan.

Lo riporta il Global News, in base alla testimonianza di un suo reporter in viaggio sulla HMCS Montreal, la fregata canadese che ha partecipato alla missione, dal 25 maggio nel mar Cinese meridionale.

Cosa è successo

Secondo la ricostruzione, l'unità cinese ha fatto rotta per tagliare la prua del cacciatorpediniere Usa il cui equipaggio ha consigliato via radio di cambiare rotta per evitare la collisione.

The PLA Eastern Theater Command fully monitored, tracked and maintained high alert for US missile destroyer USS Chung-Hoon transiting through the Taiwan Straits on Thursday, PLA Eastern Theater Command announced Friday. https://t.co/DqMj7v8HtC pic.twitter.com/J09sgq4IJc — Global Times (@globaltimesnews) January 6, 2023

L'incidente e le reazioni

Il comandante della Montreal, il capitano Paul Mountford, ha definito la mossa poco professionale e l'incidente «chiaramente istigato dai cinesi.

Navío militar chino🇨🇳 ocasionó hoy el que podía haber sido un grave incidente en aguas internacionales próximas a Taiwán, al acercarse a menos de 140 metros del destructor estadounidense USS Chung-Hoon🇺🇲, que tuvo que reducir nudos, para evitar la colisión, después de ser avisado pic.twitter.com/PTQE7FZsom — El Curandero (@curandero_el) June 3, 2023

La missione del sottosegretario di Stato Usa

Il sottosegretario di Stato Usa, con delega per Est Asia e il Pacifico, Daniel J. Kritenbrink, inizia domani una missione in Cina. Lo rende noto il dipartimento di Stato, specificando che nella missione, a cui farà seguito una tappa in Nuova Zelanda, Kritenbrink, sarà accompagnato dal direttore per Cina e Taiwan del consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Sarah Beran. Al centro degli incontri a Pechino vi saranno «questioni chiave delle relazioni bilaterali», conclude il comunicato, la cui concisione non nasconde però l'importanza dell'annuncio della visita di diversi giorni degli alti funzionari della politica estera Usa in Cina, dopo mesi di escalation di tensioni tra le due superpotenze. Se da una parte la visita quindi fa parte di quegli sforzi avviati da tempo, e confermati dalla missione segreta fatta a Pechino nelle scorse settimane dal capo della Cia, William Burns, da Washington per avviare un disgelo delle relazioni, la presenza di Beran nella delegazione conferma la volontà di affrontare il principale punto di frizione con Pechino, la questione di Taiwan.