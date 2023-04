Venerdì 28 Aprile 2023, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 12:14

Le esercitazioni o le operazioni di sorvolo delle forze armate cinesi su Taiwan sono sempre più frequenti. Il ministero della Difesa di Taipei ha spiegato che nelle ultime ore 38 aerei militari di Pechino hanno volato attorno all'isola, 19 di questi hanno superato quella che viene definita la linea mediana, la zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan. La linea mediana dello Stretto di Taiwan rappresenta una sorta di confine non ufficiale tra le due parti, anche se formalmente non è riconosciuta da Pechino.

Tra i 19 velivoli militari c'era il drone cinese Tb-001, chiamato anche Twin-tailed Scorpion, lo scorpione dalla doppia coda. Perché questo mezzo ha suscitato tanta attenzione? Partiamo da un dato. Come ci hanno insegnato conflitti precedenti e come stiamo vedendo in Ucraina, i droni ormai stanno svolgendo un ruolo chiave nelle guerre moderne. I russi ad esempio stanno utilizzando quelli fabbricati dagli iraniani che hanno anche attinto da tecnologie occidentali. Il drone colpisce, può trasportare ordigni, ma non mette a rischio la vita dei piloti perché è guidato da lunga distanza, se abbattutto c'è solo un danno economico e di riduzione delle scorte a disposizione.

Il Tb-001 secondo gli esperti militari è entrato in servizio nel 2021, e rappresenta uno dei droni più sofisticati sviluppati dalla industria di armi cinese. È prodotto da Tengeon Technology of China, fondata sette anni fa. Lo Scorpion, con una coda a doppio trave che ricorda il velocissimo Lockheed P-38 Lightning della seconda guerra mondiale, ha ben tre motori a turboelica (con due eliche traenti e una spingente) che assicura maggiore autonomia operativa, viene considerato un Uav (Unmanned aerial vehicles) di media altitudine e lunga durata. Può raggiungere una altitudine di 8mila metri e volare per 35 ore, dunque può raggiungere facilmente l'isola di Taiwan. Il carico massimo è di 1.200 chilogrammi, la lunghezza di 10 metri, l'apertura alare di 20. Può volare per seimila chilometri e trasportare bombe di vario tipo, missili aria-superficie Ar4, missili dal crociera Ar3 e missili aria-terra Ft82 e Ft10. La postazione di controllo deve essere a 280 chilometri, ma il raggio di comunicazione arriva a 3.000 chilometri con comunicazioni satellitari.

Taipei è preoccupata perché lo Scorpion può trasportare armi pesanti e colpire in tempi relativamente rapidi. Secondo una ricostruzione di The Guardian ha volato intorno a Taiwan, attraversando il canale di Bashi che separa l'isola dalle Filippine. Il drone trasporta missili che vengono posizionati sotto le ali. Era già stato avvistato nell'agosto del 2021 dalle forze di autodifesa giapponesi nel Mar Cinese Orientale.