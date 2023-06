Palloni spia cinesi, avvistamenti su Taiwan e Giappone. Tokyo: «Pronti all'abbattimento se necessario». Usa pronti a difendere Taipei

Guerra nucleare in vista? Troppo presto per dirlo, prima bisogna raccogliere le prove, magari con dei palloni spia. In primis, la Corea del Nord ha accusato oggi Seoul e Washington di spingere le tensioni nella regione sull'«orlo di una guerra nucleare», sottolineando che continuerà a rafforzare le proprie capacità di autodifesa. A riportare la notiza è l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. In un rapporto pubblicato dall'Istituto per gli studi americani del ministero degli Esteri nordcoreano, Pyongyang ha paragonato le tensioni militari nella regione alla notte prima dello scoppio della Guerra di Corea del 1950-53, criticando gli Usa e la Corea del Sud per il loro «delirante confronto militare anticomunista» e le «minacce retoriche».

Come se non bastasse, una sezione della BBC ha scoperto nuove prove del programma cinese di palloni spia, alcuni sono volati sopra il Giappone e Taiwan. Il Giappone ha confermato che i palloni hanno sorvolato il suo territorio e si è detto pronto ad abbatterli in futuro. La Cina non ha affrontato direttamente le prove presentate dalla BBC.