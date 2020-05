La raccolta fondi prosegue con una firma speciale, quella di Francesco Totti. L'ex capitano dell'As Roma ha pranzato a Santa Severa, in un noto ristorante ad un passo dal Castello. L'idolo dei tifosi giallorossi, in compagnia della moglie Ilary Blasi, è un cliente storico del locale della Perla del Tirreno, ma oggi non si è limitato all'assaggio delle prelibatezze del pesce nostrano. Totti infatti ha firmato due maglie della Roma, aggiudicate per 1200 euro complessivi, attraverso l'iniziativa della raccolta fondi dell'associazione "I love Civitavecchia", che ha portato anche alla donazione alla Croce Rossa di un'ambulanza. "Il capitano è stato di parola - raccontano gli organizzatori - neanche una settimana ed ecco la sua firma. Lo ringraziamo di cuore". © RIPRODUZIONE RISERVATA