Civitavecchia, incendio sulla nave porta gasolio Punta Azzurra: attimi di paura

Momenti di autentico terrore oggi pomeriggio al porto di Civitavecchia. I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti alle 16 circa per un incendio a bordo della nave Punta Azzurra. L'incendio si è sviluppato in sala macchine del natante adibito a porta gasolio, servizio di buncheraggio, ovvero il rifornimento ad altre navi ormeggiate nello scalo.

Parte delle fiamme sono state estinte dai mezzi antincendio presenti a bordo della nave stessa. Gli uomini della Bonifazi, accorsi sul posto con l'equipaggio della 17A e gli specialisti Nautici della motobarca Vfr12 in forza ai Vigili del fuoco di Civitavecchia, sono attualmente a bordo. Sono riusciti ad estinguere le fiamme prima che queste potessero arrivare al carburante, evitando conseguenze disastrose. Al momento stanno mettendo in sicurezza l'area con l'ausilio di termocamere ed altre apparecchiature in dotazione. Il natante è ora ormeggiato al molo 23. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e i Rimorchiatori.