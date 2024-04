Mario Pincarelli si sposa (domani) in carcere: condannato per l’omicidio di Willy Monteiro, lei è una 32enne di Bracciano

Le nozze sono domani, 16 aprile. Ha 32 anni, sei in più del suo sposo, la donna che si sposerà con Mario Pincarelli, condannato in via definitiva a 21 anni di carcere per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Originaria di Bracciano, la (futura) sposa non è stata così felice del fatto che la notizia del matrimonio si sia diffusa così in fretta, diventando di dominio pubblico. Con il rischio che domani, davanti al carcere di Civitavecchia, ci siano non solo i giornalisti, ma anche orde di curiosi.

Mario Pincarelli e le nozze, la storia

La donna si è innamorata d Pincarelli vedendolo al telegiornale. Arrestato per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre in piazza Oberdan a Colleferro, è stato per mesi sulle televisioni nazionali insieme agli altri imputati: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, e Francesco Belleggia. Lei ha cominciato a scrivergli, e dopo un lungo scambio epistolare, si sono incontrati ai processi, ai quali la 32enne ha cominciato a partecipare. Fino ad arrivare alla proposta di matrimonio, che si celebrerà domani nel carcere di Civitavecchia.

Mario Pincarelli è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 21 anni di carcere per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte.