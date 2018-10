Anche Google conosce la fatica di essere pendolari

Ultimo aggiornamento: 10:10

"Essere pendolari può essere difficile". Lo sa ancheche sta per rilasciare un aggiornamento di Google Maps adatto a chi per raggiungere il lavoro usa la propria auto e poi i mezzi pubblici. Sul blog di Montain View si legge: "Se ti è capitato di rimanere bloccato in un tunnel della metropolitana caldo e affollato o se sei stato bloccato nel traffico mentre desideravi di essere trasportato magicamente al lavoro, sai che essere pendolare può essere difficile".per elaborare al meglio il tragitto giornaliero, consentendo di pianificarlo in anticipo evitando fastidiosi ritardi e interruzioni.In pratica sarà disponibile una scheda per il tragitto giornaliero con indicazioni sui tempi, sapendo in anticipo se lo spostamento si effettuerà in tempi normali o se ci vorrà più tempo a causa di incidenti stradali o traffico intenso. In caso di ritardo,sarà in grado di fornire percorsi alternativi per arrivare prima a lavoro. Su, si riceveranno anche notifiche su ritardi e interruzioni durante il percorso, in modo che si possa sapere se c'è stato un incidente.Le nuove funzioni, che saranno disponibili nella prima settimana di ottobre, consentono di programmare tragitti "misti": si potrà sapere se c'è traffico, quando partirà il prossimo treno e quanto tempo ci vorrà per andare dalla stazione ferroviaria all'ufficio.​L'app consentirà in alcuni Paesi di sapere esattamente dove si trova il bus o il treno in tempo reale, aiutando a pianificare la giornata nel modo più efficiente. A Sydney, ad esempio, Google ha stretto una partnership con Transport New South Wales per conoscere i tempi di attesa e i passaggi di autobus e treni. Una funzione, promette Google, che "arriverà presto in altre città in tutto il mondo".Spotify, Apple Music e Google Play Music saranno disponibili direttamente dalla navigazione di Google Maps.