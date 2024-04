Google svela le migliori 20 destinazioni di viaggio per l'estate 2024

Mercoledì 10 Aprile 2024, 14:38

Voglia di volare... saltami addosso. Eccole le 20 destinazioni TOP che guidano la lista dei desideri dei vacanzieri 2024. Quest'estate, se avete dubbi, fate come gli americani che sono impazziti per questa classifica svelata da Google e fatta tra una media di dati, quelli legati alle ricerche e quelli sulle prenotazioni. Tra i cambiamenti significativi rispetto al 2023, Cancun (Messico) scende dalla seconda alla sesta posizione, mentre Tokyo sale dall'ottava alla terza. Tra le nuove entrate nella lista delle destinazioni più popolari ci sono San Juan, a Porto Rico, e Madrid, in Spagna, mentre Chicago e San Francisco escono dalla top 20. Roma? Zona champions e non solo nel calcio: la Capitale è al quarto posto per le mete più ambite dell'estate.