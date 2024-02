Google sospende Gemini, l'intelligenza artificiale ha problemi con le foto storiche

Giovedì 22 Febbraio 2024, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 14:02

Google ha messo in pausa il suo sistema di intelligenza artificiale Gemini, dedicato alla creazione di immagini, a causa di segnalazioni relative a errori nella generazione di foto storiche. Gli utenti hanno riscontrato imprecisioni nelle rappresentazioni di figure storiche americane e soldati tedeschi della seconda guerra mondiale, con errori che includono divise naziste non accurate e rappresentazioni di etnie sbagliate. «Siamo consapevoli che Gemini offra inesattezze in alcune rappresentazioni storiche della generazione di immagini - ha affermato Google in una nota pubblicata su X - Siamo al lavoro per risolvere il problema».

Google Gemini values diversity and inclusion pic.twitter.com/TjPq3byn20 — George Freud🏴‍☠️👽😻 (@qorgidaddy) February 21, 2024

In seguito alla comunicazione, Big G ha deciso di «mettere in pausa la generazione di immagini di persone» su Gemini in attesa di una nuova versione migliorata. «I contesti storici hanno più sfumature e ci adatteremo ulteriormente per conformarci», ha affermato Jack Krawczyk, Senior Director of Product di Gemini. Google aveva iniziato a offrire la generazione di immagini attraverso i vari modelli di Gemini AI all'inizio di questo mese.

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ — Google Communications (@Google_Comms) February 22, 2024