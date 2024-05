Vodka, in Italia sempre più appassionati: Gruppo Montenegro lancia in Italia la Maysta

È la regina degli spirit, diventata un'icona nei locali di tutto il mondo anche per la sua versatilità che la rende protagonista di cocktail intramontabili. Parliamo della vodka, prodotto oggi sempre più premium che in Italia mostra una dinamica in fermento, trainata soprattutto dal segmento «bianca» (+6% in valore e +2,6% in volumi la crescita annuale negli ultimi 5 anni). Ed è proprio sulla vodka che Gruppo Montenegro ha deciso di scommettere, aprendosi a questo mercato con il nuovo brand di proprietà, Maysta, che sarà commercializzato a partire da giugno 2024 e che verrà presentato in anteprima assoluta al Roma Bar Show (13-14 maggio, Palazzo dei Congressi – stand Gruppo Montenegro S01, Piano terra – Salone della Cultura).

Distillata nel cuore della Polonia, Maysta è realizzata con sola segale polacca seguendo il disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica (IG) Polish Vodka, considerata una delle più pregiate al mondo.

VODKA: UN PRODOTTO DI SUCCESSO SU CUI PUNTA GRUPPO MONTENEGRO

Con performance superiori al periodo pre-pandemia, la vodka è tornata a crescere sul fronte dei consumi nazionali, registrando nel canale On trade un giro d'affari di 154,7 milioni di euro, pari a oltre 11,7 milioni di litri di venduti nel 2023[1], con la vodka bianca che da sola esprime l'84% del valore e il 77% dei volumi del mercato totale della categoria. Ed è proprio su questa categoria che Gruppo Montenegro ha deciso di puntare, come spiega Alessandro Soleschi, Group Director of marketing spirits di Gruppo Montenegro: "In linea con la strategia di rafforzamento della nostra offerta, con il nuovo brand di proprietà Maysta presidiamo il mercato della vodka, che riteniamo abbia buone potenzialità di sviluppo.

Maysta Vodka si caratterizza per un'indiscussa qualità del prodotto e un design unico e curato in ogni dettaglio. Altro tratto distintivo, la sua gradazione alcolica a 41% Vol. in grado di esaltarne tutte le caratteristiche che la rendono l'ingrediente perfetto per la mixology. Al Roma Bar Show la presenteremo in anteprima, proponendo Maysta in degustazione liscia o in miscelazione con il nostro Vodka Tonic”.

MAYSTA, VIGOROSA COME LA SUA SEGALE ALIMENTATA DAI VENTI DEL MAR BALTICO

Pura, vigorosa, decisa e autentica come le sue origini: potrebbero essere queste le caratteristiche che sintetizzano al meglio il Dna di Maysta, che già nel nome richiama il lessico nordico e il significato di 'maestà' per sottolineare l'eccellenza e il 'carisma' del nuovo distillato di Gruppo Montenegro. Una forza che si evince anche dalla bottiglia unica - disegnata su misura e in esclusiva per Maysta - e dallo stesso simbolo, il tridente. Ed è proprio a questo segno di riconoscimento che si lega la nascita della nuova vodka Maysta, caratterizzata da una storia affascinante quanto unica: con il suo tridente la maestosa potenza del Mar Baltico governa le tempeste, guida le correnti e domina i venti temperati, favorendo così la crescita di una vigorosa qualità di segale nelle pianure polacche da cui trae origine il distillato.

Ottenuta con un processo che prevede 4 fasi di distillazione e 3 di filtrazione, Maysta si presenta limpida e cristallina e al palato esprime tutta la sua purezza, con un piacevole retrogusto amaro di mandorla. Al naso è decisa, pulita ed equilibrata con un finale caratterizzato da una nota zuccherina e amidacea.