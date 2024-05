Pasta italiana, i produttori si danno nuove regole per la pubblicità: «Informazioni più chiare al consumatore»

I pastai di Unione Italiana Food si impegnano per la qualità e la trasparenza adottando un disciplinare per la comunicazione pubblicitaria a tutela dei consumatori e a garanzia della qualità della pasta italiana. Un percorso volontario con cui i produttori italiani intendono dare informazioni sempre più chiare, obiettive, trasparenti e rigorose, oltre che in linea con la normativa in materia pubblicitaria ed autodisciplinare.

I parametri per la produzione della pasta italiana

Nel 1967, con la “Legge di purezza”, i produttori italiani hanno fissato i parametri per la produzione della pasta italiana, determinando gli standard qualitativi e i criteri ai quali ci si deve attenere. Obbligatorio l'impiego di grano duro nel rispetto di precisi parametri analitici, quali umidità, proteine ed acidità e puntuale le denominazioni di vendita del prodotto, in base a precisi parametri di riferimento. Oggi i pastai di Unione Italiana Food rinnovano l’impegno per la qualità e la trasparenza adottando un disciplinare per la autoregolamentazione delle pubblicità della pasta.

Il nuovo disciplinare

Proposto e approvato all’unanimità dai produttori di pasta di Unione Italiana Food, con riferimento anche alla pasta a denominazione tutelata, obiettivo del disciplinare è quello di garantire una comunicazione sulla pasta imparziale, trasparente e rigorosa.

Il documento fornisce indicazioni sui claim di natura volontaria utilizzati nella comunicazione pubblicitaria della pasta, per assicurare che il contenuto dei messaggi sia non solo conforme alla vigente normativa europea, nazionale ed autodisciplinare in materia di corretta e leale comunicazione pubblicitaria, ma anche alla normativa in tema di claim etici che stabiliscono un’implicazione sociale sul consumo di un prodotto o una correlazione tra l’acquisto di un prodotto e la sua positiva ricaduta sociale.

Le categorie dei claim pubblicitari

Dalle caratteristiche organolettiche e nutrizionali della pasta e delle materie prime impiegate ai diversi metodi di produzione, fino ai formati funzionali ai condimenti e alle ricette, ogni claim pubblicitario utilizzato per promuovere la pasta deve sempre ispirarsi ai principi di onestà, veridicità e correttezza con affermazioni verificabili, non ingannevoli, che garantiscano un valore aggiunto ancora presente al momento dell’acquisto e del consumo, basate su dati scientifici pertinenti o certificazioni di autorità pubbliche e coerenti con la normativa applicabile. I consumatori, infatti, devono poter compiere la propria scelta commerciale in maniera libera e consapevole. Ecco le categorie di claim inserite nel disciplinare:

Ingredienti (grano duro, semola o acqua): caratteristiche della materia prima utilizzata come origine o antichità e specie varietale;

Prodotto (pasta): caratteristiche della pasta e/o suoi aspetti qualitativi come tenuta in cottura, tenacità, colore;

Processo produttivo : caratteristiche di processo relative alla materia prima e alla pasta come la macinazione, la decorticazione e la lavorazione del grano così come fasi, processi e tecniche di produzione della pasta;

Definizione di “Artigianalità” riferita alla pasta;

Sostenibilità : sostenibilità/circolarità del processo produttivo, dal campo alla tavola o in una specifica fase del processo produttivo;

Riciclabilità e sostenibilità degli imballaggi;

Sicurezza alimentare del prodotto: vanto in merito all’assenza di uno o più contaminanti o fitofarmaci;

Proprietà nutrizionali : sono quelle indicazioni che sottintendono che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute al contenuto di uno o più nutrienti, come ad esempio “fonte di fibra”;

Riduzione di rischio di una malattia : tali indicazioni fanno riferimento all’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti o dei relativi componenti e un beneficio per la salute.

La valutazione della conformità del disciplinare

I pastai hanno affidato la valutazione della conformità del disciplinare ad Enti terzi autorevoli (Eta) indipendenti rispetto agli associati e alle loro associazioni. Chi valuta ha un elevato grado di conoscenza e preparazione tecnico scientifica in materia legale, nutrizionale, di ricerca e sviluppo e di processi produttivi di paste alimentari.