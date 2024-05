Specifiche diete vegetariane riducono significativamente alcune malattie

Lunedì 27 Maggio 2024, 10:43

Gli scienziati che hanno esaminato più di 20 anni di ricerca sulle diete a base vegetale hanno concluso che i piani alimentari vegetariani e vegani offrono un significativo "effetto protettivo" contro diverse patologie.⁠ Ciò include almeno nove tipi di cancro, malattie cardiache e diabete.⁠ I ricercatori ritengono che ciò sia dovuto al fatto che un'alimentazione sana porta a un colesterolo e pressione sanguigna più bassi, a un abbassamento dello zucchero nel sangue e a una riduzione dell'infiammazione, tra gli altri benefici.⁠

L'impatto delle pratiche alimentari e di vita sul benessere

Il dottor David Katz, esperto in medicina preventiva e dello stile di vita e fondatore dell'organizzazione no-profit "True Health Initiative", ha detto alla CNN di aver osservato come «l'effetto netto dei modelli dietetici a predominanza di piante è chiaramente favorevole per la salute, anche se parte del beneficio osservato è attribuibile ad altre pratiche di stile di vita». Secondo uno studio del novembre 2023 condotto su gemelli da Christopher Gardner, uno dei coautori dell'analisi generale pubblicata nella rivista PLOS One, adottare una dieta a base vegetale, anche senza esercizio aggiuntivo, potrebbe comunque portare benefici per la salute. Nello studio del 2023, gemelli sani che hanno seguito una dieta vegana per otto settimane hanno avuto un colesterolo "cattivo" a bassa densità, o LDL, più basso, migliori livelli di zucchero nel sangue e una maggiore perdita di peso rispetto ai fratelli che hanno seguito una dieta a base di carne e verdure, secondo Gardner, professore di ricerca in medicina presso il Stanford Prevention Research Center di Palo Alto, in California