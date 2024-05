Dieta delle ciliegie, i benefici insospettabili di questo frutto: i kg che puoi perdere

Lunedì 27 Maggio 2024, 13:56

In questo periodo dell'anno cominciamo a vedere al supermercato un trionfo di colore rosso grazie alle ciliegie. Il loro arrivo annuncia l'inizio dell'estate e non può che metterci di buon umore. Si dice che una tira l'altra e allora cerchiamo di capire se fanno bene e se sono indicate anche a chi sta seguendo una dieta. Non molti sanno che l'assunzione di ciliegie nelle diete dimagranti può avere davvero ottimi risultati. In particolare, perché questi frutti sono ricchi di fibre solubili che conferiscono un importante senso di sazietà. Bastano 20-25 ciliegie al giorno, a digiuno, per raggiungere alcuni risultati già visibili dopo poco tempo. Il tutto, compreso un effetto depurativo e disintossicante dell'intero organismo. Eppure, come controindicazione, bisognerebbe fare attenzione a non superare la dose giornaliera consigliata, considerata l'elevata percentuale di fruttosio, uno zucchero che può far male alla propria salute.



