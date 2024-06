Martedì 4 Giugno 2024, 06:53

L’aglio è divisivo c’è poco da dire. Troppo facile fare il caso del premier Silvio Berlusconi che, al G20 del 2001 appioppò ai grandi del mondo una sua versione di pesto senz’aglio, scatenando il mugugno dei genovesi doc. D’altra parte, perfino Cervantes nel suo Quijote pose una linea netta di demarcazione, anche alimentare, tra il suo protagonista e lo scudiero contadino Sancho, che si nutre (e puzza!) di aglio e di cipolla.



L’ALTERNATIVA

Fermo restando che l’aglio è una componente fondamentale delle cucine mediterranee, italiana in primis, esiste una via di mezzo per pacificare gli animi degli agguerriti contendenti delle due fazioni e si chiama aglione. Non bisogna tuttavia farsi ingannare dal nome, perché l’accrescitivo non si riferisce alla potenza, pestifera o celestiale che si voglia, ma soltanto alla taglia.



LA PIANTA

Questo maxi bulbo, squisito e aromatico per sapore, ma senza le conseguenze sociali del ‘cugino tosto e mingherlino’, oggi è diventato di gran moda, con prezzi che superano i venti euro al chilo, e questo in maniera trasversale, perché l’aglione ha conquistato gli chef stellati, mantenendo tuttavia il suo carattere fortemente pop. In questi giorni il bulbo è in raccolta per produzioni di nicchia, soprattutto in Toscana, ma anche in Umbria e nell’Alta Tuscia, senza dimenticare che l’aglione, già in uso presso gli Etruschi, si trova documentato presso la corte ferrarese degli Este nel trattato, pubblicato postumo nel 1549, ‘Banchetti, composizione di vivande e apparecchio in generale’ dal provveditore ducale Cristoforo di Messisbugo, che ne suggeriva l’impiego su pesci, rane e lumache. Niente da dire sulle idee del cuoco estense, salvo che, per ragioni storiche, non poté considerare il pomodoro, non ancora entrato in uso come ingrediente. Oggi, invece, la salsa all’aglione è diventata un grande classico della cucina di questa stagione. “La procedura è semplice” spiega Michele Filosi, chef del trendyssimo Seven di Monteleone di Spoleto. “Bisogna lavorare tanto aglione, almeno una testa per quattro persone, facendolo sciogliere lettera mente nell’olio con un poco di peperoncino, e quindi unirlo al pomodoro, appena sbollentato e tagliato a cubetti.

L’aglione sarebbe tuttavia un protagonista imperfetto, se non fossero entrati prepotentemente in campo i pici, la pasta che fa da matrimonio indissolubile con la salsa. “E qui, se si parla di pici, non si scappa”, ride sgranando gli occhi verde liquido Agnese Carletti, sindaco di Celle sul Rigo, borgo di sofisticata bellezza nel senese dell’Amiata. “Qui da noi i pici sono un cibo identitario. In tempi di povertà erano il piatto di tutti i giorni, mentre la domenica era dedicata alle tagliatelle.



LA TRADIZIONE

Non c’era donna in paese, e vale anche ai nostri giorni, che non sapesse ‘appiciare’, il gesto col quale l’impasto di acqua e farina viene allungato e trasformato in una pasta lunga, tonda e dalla superficie vagamente irregolare, a differenza dei pici industriali che sono invece trafilati. Non a caso quelli di Celle sono protetti come marchio collettivo geografico. La storia, peraltro, è molto bella e si intreccia con quella di una sagra, giunta quest’anno alla sua 53esima edizione. Tutto il paese appicia in un gioco di economia circolare, e di cultura materiale, sociale e identitaria, sostenuta dalla Società Filarmonica, che è proprietaria del marchio. Una grande bouffe gastronomica, con una variazione sul tema, che rimonta all’antico. «Il sugo nostro viene fantastico con tanto aglio rosso di Proceno», giurano Gabriella Carletti, presidente del Comitato organizzatore della Sagra e Roberta Rocchi, veterana delle cuoche.