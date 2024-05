Dieta dei dolci, come dimagrire fino a 10 chili in 2 mesi: ecco cosa mangiare

Martedì 28 Maggio 2024, 09:37

Quante volte abbiamo dato alla nostra innata golosità la colpa di ogni grammo accumulato? Tante, forse troppe. Ma stavolta la scienza sembra ribaltare il risultato. A quanto pare chi è goloso riesce ad ingrassare di meno…La giornalista americana Karen Wheeler ha dedicato a questo tipo di dieta un libro su Maria Antonietta, dal nome: "The Marie Antoinette diet: eat cake and still lose weight". Nel libro, leggiamo un regime alimentare dedicato a chi ama mangiare dolci. Al punto da promettere di perdere fino a 10 kg in dieci settimane. Il tutto, straordinariamente, senza mai rinunciare a torte & co. Stando alle parole dell'autrice, per perdere peso bisogna concentrarsi sulla quantità, eliminando pasti troppo pesanti di sera. Bisognerebbe quindi imitare le abitudini dei reali francese, con un tè o un caffè al mattino. O anche con un pasticcino o una brioche. Andrebbe bene anche una cioccolata calda, come pasto sostitutivo, persino aromatizzata. A metà mattina si potrebbe optare per uno spuntino leggero con un frutto. A seguire, carne magra per pranzo o anche pesce e verdure. A chiusura del menù, un goloso pasticcino. Per il secondo spuntino potrebbero essere consumati frutta o yogurt magro, mentre per la cena un consiglio spassionato: mai andare oltre le venti! In ogni caso, sarebbero preferibili minestre e zuppe, purché non ci siano di mezzo i fritti e i menu proposti dai fast food. Photo Credits: Kikapress - Music by Korben



Leggi anche:-- Conosci la dieta di Simona Tagli? Lei ha perso 24 kg con il “metodo Briatore”. Cosa mangiava