Giulianova, casa in fiamme: bambini salvati dalla scala dei vicini

Ultimo aggiornamento: 11:43

Paura ieri pomeriggio per un'abitazione a fuoco: imprigionati tra le fiamme mamma papà e due bambini. Tuutti salbi grazie ai vicini che hanno appoggiato uan scala al balcone e hanno permesso alla famgilai di sfiggire al fuoco. Sul posto, in via Spontino, si è precipitata una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi, con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio.Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre piani fuori terra. In casa si trovava una famiglia: padre, madre e due bambini di due e quattro anni. Il funo aveva intasato le stanze ela famiglia si è rifugiata dul balcone in attesa dei soccorsi. Alcuni vicini hanno posizionato una scala portatile sul terrazzo dell'appartamento sottostante, poggiandola al loro balcone. All'arrivo dei vigili del fuoco l'uomo aveva già portato in salvo i due bambini prendendoli in braccio e utilizzando la scala per farli scendere al primo piano. Subito dopo è risalito sulla scala per aiutare la moglie rimasta sul balcone.I vigili del fuoco, appena giunti sul posto, hanno spento l'incendio che è divampato in una stanza con arredi e suppellettili: il fumo era denso e diffuso all'intero appartamento e al vano scala. A causa dei danni provocati dal rogo, l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente non praticabile. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri di Giulianovaa che hanno collaborato ai soccorsi.