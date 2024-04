Venerdì 26 Aprile 2024, 07:19 - Ultimo aggiornamento: 07:20

Ennesimo, grave, episodio, nel carcere di Teramo, dove ormai succede di tutto nel disinteresse totale delle istituzioni pubbliche. Una dottoressa è stata molestata da un nordafricano detenuto nel carcere di Castrogno a Teramo.

La vicenda

A denunciarlo il sindacato di polizia Sinappe che in una nota racconta il fatto successo il 24 aprile quando lo straniero ha chiesto di «recarsi all'infermiera per farsi visitare ma una volta giunto davanti della dottoressa di turno, ha cominciato a spogliarsi e a urlarle che avrebbe dovuto visitarlo nelle parti intime con termini volgari e irrispettosi». I poliziotti penitenziari sono intervenuto immediatamente cercando di fermate l’immigrato. A quel punto, il detenuto ha estratto una lametta dalla bocca per colpire i poliziotti, accorsi a difesa della dottoressa e solo per un caso fortuito non è riuscito nel suo nei suoi intenti. Lo straniero, anche se bloccato, ha continuato a inveire nei confronti delle Oss presenti, minacciandole. Con molta difficoltà gli agenti sono è riusciti a riportare la situazione alla normalità. L'ispettore di sorveglianza è stato ferito (prognosi iniziale di 7 giorni). La segreteria provinciale del Sinappe di Teramo dice: «Ancora una volta i detenuti mostrano spirito di sopraffazione nei confronti delle istituzioni, tentando di impadronirsi delle carceri e pretendendo di dettar regole nella convinzione che ogni loro gesto resti impunito e sia privo di qualsivoglia conseguenza, manifestando la più ampia resistenza alla rieducazione. Esprimiamo la nostra solidarietà al personale sia penitenziario che sanitario».