Esce di strada e l'auto rimane in bilico sulla scarpata: il conducente salvato e denunciato. Era ubriaco

La Polizia Ferroviaria di Giulianova, in collaborazione con la Polizia Stradale di Pineto, ha denunciato un trentatreenne italiano per guida in stato di ebbrezza alcolica. La Polfer era intervenuta nei pressi della stazione di Mosciano poiché un'auto, uscendo di strada, si era arrestata pericolosamente in bilico su una scarpata adiacente la linea ferroviaria Giulianova – Teramo. Il conducente, da accertamenti esperiti sul posto mediante etilometro, è risultato positivo al test. L’evento ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria per cancellazioni e ritardi di alcuni treni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA