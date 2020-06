Pescara, addio al cardiologo Francesco Paolo Gasparini

Si sono svolti a Moscufo, nella chiesa di Santa Maria del Lago, i funerali del dottor Francesco Paolo Gasparini, noto cardiologo scomparso giovedì nella sua casa di Pescara, a 91 anni. Lo ha annunciato il nipote Pierluigi Spiezia sulla sua pagina Facebook.

Gasparini, medico ricordato non solo per la sua competenza professionale ma anche per le rare doti di umanità e onestà, lascia la moglie Giovanna Feragalli (figlia di Luigi, noto radiologo ed ex sindaco di San Giovanni Teatino) e i quattro figli Alberto, cardiologo pure lui all’ospedale di Pescara, Luigi, ingegnere, Cesare, medico oculista, ed Enrico, noto dj e titolare del negozio SonUs-DjEquipment.it. Quattro figli maschi, tutti sposati che, a loro volta, hanno fatto solo figlie femmine, legatissime a nonno Paolo: Lucrezia, Sabina, Valeria, Lavinia, Francesca e Maria Sofia. La tradizione medica di famiglia era stata avviata a Moscufo, nel 1889, dal nonno materno Vincenzo Mariotti e prosegue con la nipote Lucrezia, medico all’ospedale di Chieti.

