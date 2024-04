Calcio a cinque, i tifosi invadono il campo: sulmonese ferito con una sediata al viso

E’ finita in una rissa ieri a Sulmona la partita degli ottavi dei play off del campionato di serie B di calcio a cinque, nella quale si sono sfidati il Fustal Sulmona e il Terzigno, cittadina del napoletano che ieri è arrivata in forze al palasport Serafini dell’Incoronata di Sulmona per sostenere nella gara di ritorno la propria squadra. Sul quattro a zero per il Sulmona, infatti, una trentina di tifosi campani hanno scavalcato il parapetto del settore pubblico e sono scesi in campo scaraventando sedie addosso a tifosi e calciatori avversari.

Oltre a calci e pugni a chi ha tentato di difendersi. Un’incursione che ha provocato qualche ferita ai malcapitati tifosi sulmonesi, uno in particolare raggiunto da una sediata sul volto. L’intervento dell’ambulanza del 118 è stata comunque di supporto, più che di cura, mentre quello della polizia è servito soprattutto per sedare gli animi e identificare una decina tra i tifosi più facinorosi.

I tifosi, organizzati nel gruppo “Blocco Sismico”, con tanto di divisa di ordinanza, erano giunti nel capoluogo peligno in oltre cinquanta. La sconfitta della propria squadra, esclusa di fatto dai quarti di finale grazie all’ottima prestazione del Fustal Sulmona, ha fatto perdere il controllo, scrivendo una brutta pagina di sport. Ora la polizia sta vagliando le registrazioni video dell'invasione di campo e della rissa, per definire con più precisione le responsabilità di ciascuno dei giovani campani identificati.