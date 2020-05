È morto all'ospedale di Chieti, dopo averci lavorato come chirurgo per anni, dalla fine degli anni ’80 al 2011, prima di trasferirsi all’ospedale di Matera e successivamente a quello di Taranto. Il dottor Teodorico Iarussi è scomparso a 61 anni, colpito da un male che lo ha afflitto negli ultimi cinque anni. Lo ha ricordato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, con un post su Facebook, in cui ha rammemorato il medico e docente universitario «di indiscusso valore» e «l’uomo di grande sensibilità e bontà. Per me era soltanto “Teddy”, un amico di gioventù – ha scritto – con cui ho trascorso momenti bellissimi e spensierati».

Affranto per la perdita del caro amico e collega è anche l’attuale dirigente della Uoc di Chirurgia generale e toracica dell’ospedale di Chieti, Felice Mucilli. «Teodorico era una persona dedita al lavoro – ricorda Mucilli – e all’innovazione tecnologica. Per esempio, a Matera, dopo che per tre mesi lo accompagnai, su e giù tra Basilicata e Abruzzo, ha portato la chirurgia toracica rinnovandola». I funerali si terranno domani, alle 16, nella cattedrale di san Cetteo. Vito de Luca

