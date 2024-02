Pescara, bloccati tre ladri in trasferta: nell'auto apparecchi per le intercettazioni telefoniche

Giravano per le strade di Manoppello (Pescara) a bordo di un’autovettura e di un furgone: tre stranieri che, l’altra sera, sono stati intercettati nel corso dei servizi di controlli predisposti dai carabinieri della compagnia di Popoli, diretti dal capitano Carlo Colantoni. I tre non hanno saputo giustificare la loro presenza sul territorio, in più mostravano un atteggiamento estremamente insofferente agli accertamenti dei militari. Che a quel punto, anche alla luce dei recenti allarmi della popolazione, hanno deciso di approfondire le verifiche, effettuando perquisizioni personali e veicolari.

Ed è così che i tre sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e di apparecchiature atte ad intercettare o interrompere conversazioni telefoniche o sistemi di allarme, il cosiddetto jammer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto il materiale è stato sequestrato e i tre sono stati denunciati. Nel corso dell’operazione sono stati anche recuperati, dai militari del nucleo operativo e radiomobile, anche circa settanta grammi di hashish. Il servizio ha interessato in particolar modo i comuni di Scafa, Manoppello, Lettomanoppello, San Valentino in Abruzzzo Citreriore. Sono state identificate 220 persone e controllati 185 veicoli. Una macchina è stata sequestrata e due carte di circolazione ritirate.