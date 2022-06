Treni bloccati tra Priverno e Sezze a causa di un incendio

Incendio lungo la ferrovia e blocco del traffico tra Sezze e Priverno. Erano circa le 16 di oggi quando lungo la direttissima Roma-Napoli, nel tratto tra le stazioni di Priverno e Sezze scalo, si è sviluppato un vasto rogo ai fianchi delle rotaie della ferrovia. Immediatamente, i treni in transito, sia da nord che da sud, lambendo pericolosamente le fiamme, sono stati bloccati dai capotreno, mentre altri in arrivo sia da Roma che da Napoli, sono stati fermati nelle due stazioni pontine per circa due ore.

Sul luogo dell’incendio si sono recati immediatamente i vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, che hanno provveduto con fatica a domare le fiamme che hanno attecchito nella folta vegetazione che corre parallela ai binari nei due sensi di marcia. Alle 17,30 circa dalla affollata stazione di Priverno sono ripartiti i primi due regionali con decine di pendolari rimasti bloccati tra cui molti militari di stanza presso la caserma di Sabaudia.