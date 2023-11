Treni bloccati per il maltempo. I pendolari: «Ennesima giornata di passione»

Le piogge copiose cadute durante la notte hanno mandato letteralmente in tilt il traffico ferroviario lungo la tratta Cassino-Roma. Dalle 3.38 sono soppressi tutti i convogli diretti nella Capitale a causa dei danni provocati dal maltempo tra le stazioni di Ceccano e Ceprano-Falvaterra. Mentre nei pressi della stazione di Ciampino, direzione Roma, un albero abbattutosi su un treno ha provocato la sospensione del servizio. Per i pendolari della provincia di Frosinone quella di oggi sarà un’altra giornata difficile. L’ennesima ‘giornata di passione’ è stata definita dai viaggiatori costretti, anche oggi, ad una vera via crucis per raggiungere il posto di lavoro. Diversi pendolari si sono messi in viaggio con le proprie autovetture. Altri invece hanno scelto il bus Cotral in quanto il servizio di navette sostitutive, verso la Capitale da Cassino, sono state attivate soltanto per gli utenti del Frecciarossa. Al momento i bus sostitutivi sono stati attivati da Cassino a Ciampino. Da Roma a Cassino si arriva in treno fino a Frosinone e poi si prosegue in autobus. Nell'ultimo aggiornamento Trenitalia conferma i disagi e invita a utilizzare i mezzi sostitutivi.

Disagi per alberi caduti a causa del vento e per le forti piogge si sono verificati in diverse zone della provincia. Numerosi gli interventi del personale dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile.