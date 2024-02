Tra Assisi e Bastia un camion contro la linea di alimentazione dei treni, traffico ferroviario bloccato

Circolazione ferroviaria sospesa lunedì mattina tra Assisi e Bastia Umbra a causa dei danni alla linea aerea di alimentazione dei treni provocati da un camion in fase di attraversamento di un passaggio a livello, regolarmente funzionante.Le squadre di pronto intervento di Rfi, informa una nota di Ferrovie, sono già all’opera per ripristinare la funzionalità dell’impianto e consentire la ripresa della circolazione. E' stato istituito un servizio sostitutivo con 8 bus tra Assisi e Perugia. L'incidente è avvenuto nel passaggio a livello del centro di Bastia UMbra non lontano dalla stazione ferroviaria.

