Gran Sasso, due inglesi bloccati dal maltempo nella Valle dell'Inferno

Ennesima emergenza sul Gran Sasso: il Soccorso Alpino ha appena recuperato due ragazzi inglesi bloccati nella Valle dell'Inferno, sul Gran Sasso. Le tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, partite dalla stazione dell’Aquila, hanno raggiunto la zona e recuperato i due giovani escursionisti inglesi: si tratta di un ragazzo e di una ragazza che vivono in Italia e lavorano a Roma.

I due giovani venivano da Campo Imperatore e a causa del maltempo sono rimasti bloccati sul Gran Sasso, in zona Valle dell’Inferno. I due inglesi stanno bene, la ragazza era infreddolita, entrambi sono stati rifocillati Ora i tecnici del Soccorso Alpino li stanno riportando a valle. Per loro fortunatamente solo una brutta avventura, dopo la giornata drammatica del recupero sul Gran Sasso dei corpi senza vita di due alpinisti esperti, precipitati sabato in un canale durante una scalata e recuperati solo oggi