Perdonanza celestiniana, L'Aquila pronta ad accogliere papa Francesco

L’AQUILA - L’Aquila si appresta a vivere, domenica, una giornata storica. Per la prima volta, infatti, un Papa, Francesco, aprirà la Porta Santa della basilica di Collemaggio in occasione della Perdonanza celestiniana numero 728, il Giubileo voluto da papa Celestino V che emanò la storica Bolla con cui si concede l’indulgenza a tutti coloro che, «veramente pentiti e confessati», transitano per la Porta Santa di Collemaggio «dai vespri della vigilia della festività di S. Giovanni fino ai vespri immediatamente seguenti la festività», ovvero tra il 28 e il 29 agosto.

Papa Francesco non si limiterà ad aprire la Porta Santa, dando appunto avvio all’annuale Giubileo del Perdono, ma a Collemaggio reciterà anche l’Angelus. Una presenza, la sua, che sancisce la definitiva riconciliazione con Celestino che si dimise da Pontefice in polemica con la Chiesa dell’epoca.

L’organizzazione è ovviamente complessa (leggi qui le info utili), ma la città è pronta per accogliere Bergoglio che arriverà in elicottero intorno alle 8,30 allo stadio Gran Sasso d’Italia. Da lì si trasferirà a piazza Duomo, dove sul sagrato della cattedrale di San Massimo - che attende ancora la ricostruzione - incontrerà alcuni familiari delle vittime del terremoto del 2009. In papamobile, poi, si sposterà a Collemaggio, attraversando una parte del Corso principale che sarà aperta ai fedeli, senza alcun biglietto. Ticket che invece è necessario per assistere alla Messa di Collemaggio: i biglietti, gratuiti, sono stati distribuiti dalle parrocchie e sono andati esauriti in poco tempo. Si attendono circa 4.700 persone sul prato della basilica, 12 mila in tutto, comprese quelle a piazza Duomo e lungo il percorso. Sempre in piazza Duomo saranno allestiti maxi schermi per poter assistere alla Messa.

Ovviamente la viabilità sarà stravolta anche perché tutti, fedeli e autorità, dovranno trovarsi in postazione, entro le 7.45 al massimo.

Sono stati mobilitati 750 addetti del Comune e a cui vanno aggiunti ulteriori circa 180 dipendenti comunali al lavoro da tempo per allestire strutture e servizi necessari, 52 operatori sanitari, 44 addetti antincendi, 152 per il servizio di safety and security, 324 volontari di protezione civile. Previste 18 barriere antipanico, dieci ambulanze, dislocate tra lo stadio di Acquasanta, dove il Papa atterrerà con l'elicottero, piazza Duomo e dopo lungo il percorso della Papamobile fino a Collemaggio, vari mezzi dei vigili del fuoco ed anche 27 estintori. I servizi igienici saranno allestiti in piazza Duomo, alla Villa comunale, a viale Collemaggio e sul prato di Collemaggio per un totale di 64 bagni chimici.

La Perdonanza, che ha preso avvio il 23 agosto con l’accensione del fuoco del Morrone e il corteo storico - straordinariamente spostato all’inizio della settimana - è incentrata sui temi della spiritualità, ma il programma è ricco di importanti eventi culturali e anche di intrattenimento. Chiuderà il programma, martedì 30, il concerto di Claudio Baglioni.